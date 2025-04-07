ads
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل تعلن توافر 7 فرص عمل للمعلمين بالسعودية

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، ع فتح باب التقديم لـ7 فرص عمل جديدة بالمملكة العربية السعودية (2 معلم لغة إنجليزية، 2 معلمة علوم و3 معلمة رياضيات)، وذلك تلبيةً لاحتياجات مدرسة النبلاء العالمية بالسعودية.
ودعا وزير العمل المُعلمين من سن 20 إلى 50 سنة بسرعة التقدم للحصول على الوظائف المعلنة، حيث سيتم توفير سكن، تأمين طبي، وسائل انتقال وتذاكر السفر، مشيراً إلى استمرار جهود الوزارة من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج و الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، بهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات.

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل أن التسجيل متاح للمُعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربوي في تخصصات ( لغة إنجليزية، رياضيات وعلوم)، ولديهم خبرة  لا تقل عن 5 سنوات، على أن يكون التقديم ابتداء من اليوم الاثنين 7-4-2025، ولمدة 5 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني employment@labour.gov.eg.
 

488886798_1089767356517774_1496332387462642547_n
488886798_1089767356517774_1496332387462642547_n
التمثيل العمالى السيرة الذاتية العمال المملكة العربية السعودية توفير فرص عمل فرص عمل جديدة مملكة العربية السعودية وزير العمل محمد جبران