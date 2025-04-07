وحدة الأوزون: الأسلحة الفتاكة المستخدمة في الإبادة الفلسطينية ترفع الاحتباس الحراري بالأرض

صرح الدكتور على محمود رئيس الدعم المؤسسى بوحدة الاوزون بوزارة البيئة، بأن الوحدة تقوم باستكمال ملف توفيق اوضاع المصانع والمنشآت الصناعية المتعلق باستخدام مواد غير مستنفذة لطبقة الاوزون خلال تصنيعها، وذلك لفتح الاسواق العالمية أمامها لتكون منتج عالمى رائج.

ولفت إلى أنه تم التصديق على تعديل كيجالي لحماية الاوزون، وبناية على هذا التصديق فانه من المحتمل استلام منح مالية لتوفيق اوضاع مصانع جديدة بيئيا، وذلك للتخلص من المواد التى تعمل على تفاقم المواد التى تتسبب في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى، وحماية الاوزون.

وشدد الدعم المؤسسي بوحدة الاوزون، في تصريح خاص" البوابة نيوز"، بان برتوكول مونتريال يساعد على تخفيض الغازات والانبعاثات الكربونية في ظل الحروب العالمية الواقعة حاليًا. بالإضافة إلى الإبادة الفلسطينية وما يستخدم بها من أسلحة فتاكة لكل ما هو حي، وتساهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.