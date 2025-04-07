تفاصيل الإعلان المشترك واتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وفرنسا.. صور

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية اليوم الإثنين، بحضور وفدي البلدين مراسم توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات إعلان نوايا للتعاون مع وزارة الصحة الفرنسية ووقعها عن الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وعن الجانب الفرنسي وزيرة العمل والصحة والتضامن وشئون العائلة "كاترين فوتران".

كما وقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ومدير المعهد الفرنسي للأورام "جوستاف روسي" الفرنسي البروفيسور فابريس بارليزي، اتفاقية إنشاء وتنمية مركز "جوستاف روسي" لعلاج الأورام بالقاهرة .

ووقع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي إريك لومبار، تمديد خارطة الطريق للتعاون في تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق بالقاهرة .

كما تم توقيع إعلان نوايا بين وزارتي التعليم العالي في البلدين، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعن الجانب الفرنسي فيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحوث.

وتم توقيع إعلان مشترك بشأن تجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وقع عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقع عن الجانب الفرنسي إريك لومبارد وزير الاقتصاد والمالية .

كما تم توقيع إعلان مشترك بشأن أربعة مشروعات استثمارية تضامنية، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، بينما وقع عن الجانب الفرنسي "جان نويل بارو" وزير أوروبا والشؤون الخارجية .

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة فرنكفونية في مصر، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعن الجانب الفرنسي "جان نويل بارو" وزير أوروبا والشؤون الخارجية.

