دوري أبطال إفريقيا| تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

عقد ظهر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي والهلال السوداني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بمقر اتحاد الكرة الموريتاني، وتم خلاله الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تقام غدًا الثلاثاء على ملعب شيخا ولد بيديا.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذي تقام عليه المباراة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص البنفسجي والشورت الأزرق.