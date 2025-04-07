أستاذ علاقات دولية: القمة الثلاثية اليوم تعقد وسط ظروف غاية فى التعقيد وتعتبر استثنائية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن القمة الثلاثية المقرر انعقادها اليوم في مصر، بحضور الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي وملك الأردن، تعقد في ظروف غاية في التعقيد والتشابك، لذا فهي قمة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى لعدة أسباب.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه من أبرز هذه التحديات أن المنطقة بأكملها تموج بحالة عنف خطيرة وتحتاج لتوافق في الرؤى بين الدولة الأهم في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة التي تموج بالتوترات، وهي مصر، وبين فرنسا باعتبارها القوة الأبرز في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر نجحت في الارتقاء بالعلاقات لمستوى مميز مع الدولة الفرنسية وخاصة العلاقات القوية التي تجمع الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، لافتًا إلى أن هذه الزيارة الحالية من الرئيس الفرنسي لمصر، والقمة الثلاثية التي ستعقد اليوم ستكون لها انعكاسات قوية، والتي ستسعى للعمل بشكل إيجابي على إيجاد سلام حقيقي في المنطقة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.