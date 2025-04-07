رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد افتتاح فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية

شهد، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسى والسفارة الفرنسية فى مصر والمكتب الثقافى والتعليمى المصرى فى فرنسا، ويتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، والذي يُعقد على مدار يومي ٧ و ٨ إبريل الجاري، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والبروفيسور فيليب باتيسيت وزير التعليم العالي الفرنسي، ومشاركة نخبة واسعة من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي من كلا البلدين، تصل لحوالى ٤٠٠ مشارك من أكثر من ١٠٠ مؤسسة مصرية وفرنسية، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات الفرنسية في مصر، وبحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

هذا وقد أعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الدولي البارز، مؤكدًا حرص جامعة كفر الشيخ على تعزيز التعاون مع الجامعات الفرنسية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، وربطها بسوق العمل الإقليمي والدولي، والارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية وفقًا للمعايير العالمية.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا الحدث يعد ترجمة فعلية لعمق العلاقات المصرية - الفرنسية، وحرص الجانبين على تطوير التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إنشاء برامج دراسية مزدوجة، وتعزيز التبادل الأكاديمي، وإنشاء فروع جامعات دولية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الملتقى يقام على هامش فعاليات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر يرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزير التعليم الفرنسي وعددًا من رؤساء الجامعات الفرنسية، حيث يأتي هذا الملتقى في إطار استراتيجية الدولة المصرية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز التعاون الدولي في التعليم العالي، وخاصة مع الدول الأوروبية مثل فرنسا، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات في البلدين، ودعم العلاقات الثقافية بين البلدين، والتوسع فى عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات الدولية.

وثمن الدكتور عبد الرازق دسوقي، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمامه البالغ بتعزيز الشراكات الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهما ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومواكبة متطلبات العصر ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي، وجذب استثمارات أجنبية في المجال الأكاديمي، مع ربط مخرجات التعليم باحتياجات الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أجندة الملتقى تضمنت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الجانبين المصري والفرنسي بدعم من المجلس الأعلى للجامعات، تشمل توقيع اتفاقيات مع مدارس الهندسة الفرنسية، واتفاقية بين السفارة الفرنسية وصندوق دعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتمويل برامج ما بعد الدكتوراه.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، سعى الجامعة إلى تعزيز حضورها الدولي من خلال بناء شراكات أكاديمية وبحثية مع جامعات ومؤسسات عالمية، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى واستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي في التعليم العالي، وتطوير الآليات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ووضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الشراكات الجامعية الدولية، وأهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر تعزيز دور حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار داخل الجامعة، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تنموية، بالإضافة إلى أهمية دمج التقنيات الحديثة، مثل (الذكاء الاصطناعي والتعلم الإلكتروني)، لتكون جزءا اساسيا فى المنظومة التعليمية، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية للجامعة، لتصبح جامعة كفر الشيخ عضوا فاعلًا في الساحة الأكاديمية الدولية، مما يعزز مكانتها ويخدم رؤية مصر ٢٠٣٠ للتعليم العالى.

1000102455