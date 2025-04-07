قطع وشه.. عامل يصيب موظفا بـ"كوريك" بشركة المياه فى قليوب

تعدى عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقليوب التابعة لمحافظة القليوبية على موظف بذات الشركة واصابة بإصابات بالغة بالوجه والرأس والعينين

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقى مركز شرطة قليوب بلاغا من محمد طارق، موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المركز، مصاب بعدة اصابات بالغة بالرأس و الوجه و العينين، واتهم الموظف عامل زميله بذات الشركة.

أقوال المجنى عليه

وبسؤال المجنى عليه اقر بأنه فوجئ بالمتهم يتعدى عليه بالضرب بواسطة "كوريك"، داخل موقع الشركة، واصابة بجروح خطيرة بالرأس و الوجه و العينين.

وقامت قوات المركز بالقاء القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة برقم ٤٥٥٦ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز قليوب و احيل للنيابة العامة للتحقيق.

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