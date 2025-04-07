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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قطع وشه.. عامل يصيب موظفا بـ"كوريك" بشركة المياه فى قليوب

المجنى عليه
المجنى عليه
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تعدى عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقليوب التابعة لمحافظة القليوبية على موظف بذات الشركة واصابة بإصابات بالغة بالوجه والرأس والعينين

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقى مركز شرطة قليوب بلاغا من محمد طارق، موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المركز، مصاب بعدة اصابات بالغة بالرأس و الوجه و العينين، واتهم الموظف عامل زميله بذات الشركة.

أقوال المجنى عليه

وبسؤال المجنى عليه اقر بأنه فوجئ بالمتهم يتعدى عليه بالضرب بواسطة "كوريك"، داخل موقع الشركة، واصابة بجروح خطيرة بالرأس و الوجه و العينين.

وقامت قوات المركز بالقاء القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة برقم ٤٥٥٦ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز قليوب و احيل للنيابة العامة للتحقيق.

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