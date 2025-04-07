هالة عبد الودود تتولى منصب رئيس القطاع التنفيذي للعلاقات الخارجية بـ هايد بارك

أعلنت شركة هايد بارك للتطوير العقاري عن انضمام هالة عبد الودود إلى فريق العمل في منصب رئيس القطاع التنفيذي للعلاقات الخارجية والاتصال والمسؤولية المجتمعية..

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الشركة باستقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة، حيث تتمتع السيدة هالة عبد الودود بسجل مهني حافل وخبرة طويلة في مجالات الاتصال الاستراتيجي والعلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية.

وقد تولت السيدة عبد الودود سابقًا عددًا من المناصب القيادية البارزة، من بينها منصب *الرئيس التنفيذي لمجموعة محرم وشركاه (M&P)* ، الشركة الرائدة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كما شغلت منصب *الرئيس الإقليمي لقطاع العلاقات الخارجية والاستدامة في شركة كوكاكولا أتلانتيك لشمال إفريقيا* ، بالإضافة إلى منصب *رئيس قطاع الشؤون العامة والمسؤولية المجتمعية في مجموعة أورنج للاتصالات* ، *ونائب المدير التنفيذي لشركة POD التابعة للمجموعة المتحدة للإعلام.*

تتطلع شركة هايدبارك إلى مرحلة جديدة من التطوير والنجاحات، معربة عن ثقتها في أن انضمام السيدة هالة عبد الودود سيُسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الشركة وترسيخ دورها المجتمعي والتواصلي على المستويين المحلي والإقليمي.