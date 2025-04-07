منتخب الكرة النسائية يختتم تدريباته لمواجهة الأردن

يختتم المنتخب الوطنى الأول للكرة النسائية ، بقيادة أحمد رمضان، تدريباته اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة الأردن للمرة الثانية غدا باستاد الدفاع الجوى، استعدادا لمواجهة غانا فى إطار منافسات الدور الثانى والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان قد التقي منتخب الكرة النسائية بنظيره الاردني الجمعة الماضية على ملعب النادي الأهلي بالتجمع واستطاع المنتخب الفوز بثلاثية نظيفة في المباراة الودية ، سجل أهداف منتخب الكرة النسائية المصري، اللاعبات ليلى شريف ونادين غازي ونادية صوان.

وأعلن الجهاز الفني قائمة المنتخب الكرة النسائية للمباراتين كالتالى:

نورا خالد

رودينا عبد الرسول

نهي طارق

نادين غازى

ثريا أشرف

حبيبه عصام

فرح سمير علي

منه عزت

منار السيد

ندى عماد

مروة توفيق

كنزى مجدي

عزة مجدى

يارا صبرى

حبيبه عماد

أميرة محمد

نور عبد الواحد

مهيرة على

ياسمين عبد العزيز

عهد طارق

نادية رمضان

ليلي شريف

نادية صوان

ليلي ادريس