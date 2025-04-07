نائبا رئيس جامعة قناة السويس يتفقدان الإدارة الطبية ورعاية الشباب لمتابعة انتظام الدراسة

قام كل من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بجولة تفقدية شملت الإدارة الطبية والإدارة العامة لرعاية الشباب.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل كليات الجامعة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الجولة، حرص نائبا رئيس الجامعة على الوقوف على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية للطلاب، ومتابعة تواجد الأطقم الطبية وتجهيزات العيادات داخل الإدارة الطبية، حيث كان في استقبالهما الدكتورة سمر فتحي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية، التي استعرضت الجهود المبذولة لضمان تقديم رعاية طبية متميزة لأبناء الجامعة.

كما شملت الجولة إدارة رعاية الشباب، حيث كان في استقبالهما الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الذي قدم شرحاً حول خطة الأنشطة الطلابية للمرحلة المقبلة، وآليات دعم مشاركة الطلاب في مختلف الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية، بما يعزز من دمجهم في الحياة الجامعية ويُسهم في بناء شخصياتهم المتكاملة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص قيادة الجامعة على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تلبّي احتياجات الطلاب، وتؤكد استمرار المتابعة الميدانية لكافة قطاعات الجامعة لضمان جودة الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى من خدماتها.