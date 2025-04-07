حبس 3 متهمين بسرقة خزينة مشغولات ذهبية بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس 3 متهمين بسرقة خزينة حديدية بها مشغولات ذهبية من داخل ورشة، واخر بتهمة شراء مشغولات مسروقة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

تعود الواقعة عندما تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة خزنة حديدية بأسلوب "كسر الباب" من داخل إحدى الورش كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية (مالك أحد محلات المصوغات ، عامل) تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات .