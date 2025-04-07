موعد مباراة الجونة وزد في الدوري

يواجه فريق الجونة نظيره فريق زد يوم الجمعة المقبلة الموافق 11 ابريل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريقي الجونة وزد على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الرابعة عصرا.

طالب علاء عبد العال المدير الفني للفريق بضرورة حسم اللقاء وذلك بعد الخسارة الفادحة أمام فريق بتروجت أمس الاحد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.

وشدد على ضرورة استعادة قوتهم واستغلال نقاط ضعف الفريق المنافس لاستعادة انتصارتهم مرة آخرى.

وكان استطاع فريق بتروجيت الفوز على نظيره فريق الجونة خلال المباراة التي جمعتهم امس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك على استاد بتروسبورت.

حيث انتهت المباراة بنتيجة 1/0، رغم محاولة فريق الجونة لإحراز أهداف في شباك بتروجيت .

ودخل المباراة الجونة وبتروجيت متنافسين بالمجموعة الأولى برفقة فرق مودرن سبورت، والزمالك، وسموحة، حيث يتصدر بتروجت المجموعة برصيد 9 نقاط، ويليه الجونة برصيد 4 نقاط، ثم مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والزمالك رابعاً برصيد نقطة واحدة، وأخيراً يتذيل سموحة الترتيب في المركز الخامس دون نقاط.