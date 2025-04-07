الإسكندرية تحتضن معرض فوتوغرافيا بعنوان "الإسلام في روسيا"

ينظم البيت الروسي بالإسكندرية معرضًا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "الإسلام في روسيا"، والذي يسلط الضوء على التنوع الديني والثقافي داخل المجتمع الروسي، من خلال عدسة فوتوغرافية توثق جماليات العمارة الإسلامية والحياة اليومية للمجتمعات المسلمة في روسيا.

يضم المعرض مجموعة من الصور التي التُقطت في مناطق متفرقة من البلاد، من المآذن التاريخية في مدينة قازان إلى المراكز الإسلامية الحديثة في العاصمة موسكو، حيث تعكس الصور مزيجًا فريدًا بين التقاليد الروحية والحداثة العمرانية.

ويهدف المعرض إلى إبراز مكانة الإسلام في روسيا، كإحدى الديانات الرئيسية في البلاد، والتأكيد على دور المجتمعات الإسلامية في إثراء النسيج الثقافي والاجتماعي الروسي، كما يشكل فرصة لتعزيز الحوار الثقافي والتفاهم بين الشعوب من خلال الفنون البصرية.