عكاوي يترأس وفد جامعة جنوب الوادي في ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية

ترأس الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد الجامعة المشارك في فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب بابتست، وزير التعليم الفرنسي، وبمشاركة ممثلي 66 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة.

يضم وفد الجامعة الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ، والدكتور خالد بن الوليد مسئول التعاون الدولي بالجامعة

كما يترأس عكاوي وفد جامعة جنوب الوادي الأهلية الذي يضم الدكتور محمد اسماعيل النائب الاكاديمي، والدكتورة امل محمد عبادي مدير برنامج اللغة الانجليزية

وأفاد الدكتور عكاوي أن الملتقى يتضمن مجموعة من الجلسات التي تناقش آفاق التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والفرنسية، وتدويل التعليم العالي والبحث العلمي، والمنظور المؤسسي لعولمة التعليم العالي والتعاون البحثي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكة. ويهدف الملتقى إلى تعزيز استعراض الفرص المتاحة للتعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الفرنسية.