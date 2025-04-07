مجلس الشيوخ يوافق على تقرير دراسة تطوير النظام الجمركي وإحالته لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على إحالة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، بعد مناقشته في الجلسة اليوم وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها.