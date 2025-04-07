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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يكشف عن موعد المؤتمر الصحفى لبيسيرو قبل المواجهة الحاسمة بالكونفدرالية

بيسيرو
بيسيرو
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يعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الثانية ظهر غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن يحضر محمد عواد حارس مرمى الفريق المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.
ويخوض الفريق تدريبه الأساسي في الخامسة مساء الغد على ملعب النادي، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وفي سياق متصل يٌعقد المؤتمر الصحفي لستيف باركر المدير الفني لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي في الواحدة والنصف ظهر الغد باستاد القاهرة الدولي.
ومن المقرر أن يخوض بطل جنوب أفريقيا تدريبه الختامي في السادسة مساء الغد على ستاد القاهرة الدولي، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران. 
ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيلينبوش في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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