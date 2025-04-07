نائب وزير الخارجية يلتقى الأنبا يوليوس فى إطار تفعيل مبادرة "مراكب النجاة"

التقى السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالأنبا يوليوس الأسقف العام المسئول عن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، حيث ناقش الطرفان مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها

وأبرز السفير حبشي دور الكنيسة فى مكافحة الظاهرة بما يتماشى مع الجهود الوطنية المبذولة فى هذا الشأن تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، مثمناً علي رسالة الفيديو المسجلة لقداسة البابا تواضروس الثاني فى شهر ديسمبر الماضى بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للهجرة، والتى استهدف قداسته من خلالها توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الأمنة.

و قد تطرق اللقاء إلى التعاون القائم بين الكنيسة ووزارة الخارجية فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى مختلف المحافظات المصرية لاسيما تلك الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية ، وذلك من خلال الزيارات الميدانية التى يقوم بها السفير حبشى للمحافظات، بالإضافة إلى برامج التدريب المهني المتعددة التى تقدمها الكنيسة لجموع المواطنين المصريين من مختلف المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء يأتى فى إطار التنسيق والإعداد لتوقيع بروتوكول بين وزارة الخارجية والكنيسة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بغرض التوعية بمخاطر الظاهرة والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، ولاسيما في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المصريين وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية