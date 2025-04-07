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الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مياه قنا يجري جولات ميدانية لمحطات المدينة ومتابعة سير العمل بها

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا
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أجرى المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا صباح اليوم، جولة ميدانية لمحطة مياه الترامسة بغرب مدينة قنا والتي  تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 4500م3/ يوم، ومحطة مياه عزبة يوسف النقالي بدندرة والتي  تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 2000م3/يوم؛ لمتابعة سير العمل بهما.

ورافقه المهندس علاء بكري رئيس قطاع التخطيط، والمهندس محمد العيسوي مدير ادارة الاصلاح والصيانة , المهندس محمد بهاء ، مدير فرع قــنا، في إطار الاهتمام الشركة بكافة المحطات، والعمل على رفع كفاءتها قبل دخول فصل الصيف.

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