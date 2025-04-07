رئيس مياه قنا يجري جولات ميدانية لمحطات المدينة ومتابعة سير العمل بها

أجرى المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا صباح اليوم، جولة ميدانية لمحطة مياه الترامسة بغرب مدينة قنا والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 4500م3/ يوم، ومحطة مياه عزبة يوسف النقالي بدندرة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 2000م3/يوم؛ لمتابعة سير العمل بهما.

ورافقه المهندس علاء بكري رئيس قطاع التخطيط، والمهندس محمد العيسوي مدير ادارة الاصلاح والصيانة , المهندس محمد بهاء ، مدير فرع قــنا، في إطار الاهتمام الشركة بكافة المحطات، والعمل على رفع كفاءتها قبل دخول فصل الصيف.