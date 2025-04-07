المؤبد لموظفة لاختلاسها مبالغ مالية من وظيفتها وعزلها بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لمسئول مالي مندوب صرف لاختلاسها مبالغ مالية محل عملها وعزلها من الوظيفة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمة "جيهان.ص" السن 49 مسئول مالي مندوب صرف " بمركز مشترك المظلات سابقا وحاليا إدارية بإدارة التسجيل التابعة لمنطقة شمال القاهرة بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة، في القضية رقم 25092 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4425 لسنة 2024 كلي جنوب بنها وبرقم 227 لسنة 2024 أموال عامة استئناف طنطا؛ لأنها في غضون الفترة من عام 2015 حتى 2021/6/30، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، بصفته موظف عام ومن مأموري التحصيل مسئول مالي "مندوب صرف" بمركز مشترك المظلات التابع المنطقة شمال القاهرة بمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني ( التابع لوزارة التجارة والصناعة.

اختلست أموالا بلغ مقدارها ( ٣٣٧٤٢٠,٨١ جنيه . ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وأربعمائة وعشرون جنيه وواحد وثمانون قرشا " ) وكذا عدد ثلاث دفاتر تحصيل ۳۳۰ ع. ح " المبينة وصفا بالتحقيقات بقيمة ( ٨٧٦ ثمانمائة وستة وسبعون جنيه " ) بإجمالي مبلغ (٣٣٨٢٩٦,٨١) جنيه " ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ومئتان وستة وتسعون جنيه وواحد وثمانون قرشا (المملوكة لجهة عملها سالفة الذكر ، والتي وجدت في حيازتها، وسلمت إليها بسبب وظيفتها وصفتها أنفتي البيان.

كما قامت بتحصيل مصروفات دراسية ومستحقات مالية أخرى من الطلاب المقيدين بالمركز بغرض توريدها لحساب جهة عملها وفقا للضوابط والاجراءات المتبعة داخل جهة عملها في ذلك الشأن إلا إنها اختلستها لنفسها ، كما اختلست الدفاتر سالفة البيان سترا لجريمتها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.