محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذى للمدارس الجديدة بشبين الكوم باستثمارات 130 مليون جنيه

أجري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، جولة ميدانية موسعة بشبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع بعدد من المدارس الجارى إنشاؤها وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية لقطاع التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

ورافقه خلال الجولة، محمد موسى نائب المحافظ ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، طارق أبو حطب رئيس حي غرب ، محمد الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم.

وقد تفقد المحافظ أعمال إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه، يأتي هذا في إطار تنفيذ الخطط المستقبلية للمحافظة في التوسع في إنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز والمدن وخاصة التي يوجد بها كثافات طلابية كبيرة وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة، وأكد المحافظ أن العمل جارى على قدم وساق للانتهاء من كافة الأعمال المنفذة وفق التوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه على مساحة 2490م2 بإجمالي 28 فصل دراسي تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم ، وأكد محافظ المنوفية على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه ذات أولوية أولى وأحد أهم محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته.

فيما تفقد المحافظ استكمال أعمال تطوير وتجميل قطاعات كورنيش شبين الكوم القديم، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وخلق متنزهات للمترددين علي العاصمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين، وخلال جولته تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة النصب التذكاري للمشير محمد الجمصي بحي غرب للارتقاء بالمظهر العام.

واختتم محافظ المنوفية جولته الموسعة بمتابعة مستجدات أعمال تنفيذ كورنيش شبين الكوم الجديد بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب شبين الكوم ، واستمع لشرح تفصيلى عن الموقف التنفيذي الحالي ونسب إنجاز الكورنيش باعتباره أولوية أولي ومشروعاً حيويا ، مؤكداً على تكثيف الأعمال لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة.

وشدد محافظ المنوفية بضرورة تذليل أي معوقات وسرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المنفذة،مؤكداً أننا مستمرون في التركيز على تحسين مستوى جودة حياة المواطنين في مختلف مناحي الحياة من خلال تنفيذ وتطوير العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية وبالأخص قطاعات " الصحة، التعليم، الطرق، خدمات الصرف الصحي " كونها مشروعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.

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