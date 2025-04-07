وزير الشباب يلتقي مسؤولي شركة لجام العالمية لبحث فرص التعاون في مصر

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي بالعاصمة السعودية الرياض، بقيادات شركة "لجام الرياضية" العالمية المتخصصة في مجالات اللياقة البدنية وشَغل أوقات الفراغ، لبحث سبل التعاون وفتح آفاق استثمارية جديدة في السوق المصري.

وخلال اللقاء، ناقش الوزير مع السيدة شدن حمد الصقري، الرئيس التنفيذي للشركة، إمكانية توسع "لجام" في مصر من خلال إدارة عدد من مشروعات الوزارة، خاصة في مجال الطب الرياضي، وذلك في ضوء امتلاك الشركة لأكثر من ٣٥٠ نادياً على مستوى الدول العربية، وخبرتها الكبيرة في تشغيل المنشآت الرياضية المتخصصة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة ترحب بالتعاون مع كبرى الكيانات الاستثمارية في القطاع الرياضي، قائلاً: "نعمل على جذب الشركاء المتميزين للمساهمة في تطوير منظومة الرياضة في مصر، وتقديم خدمات رياضية متطورة تواكب المعايير العالمية."

شهد اللقاء حضور السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية، السيد/ إيهاب أبو سريع، والسيد/ محبّي معروف، الأمين العام للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة مع الكيانات الكبرى لتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، وتعزيز الخدمات المقدمة داخل الأندية ومراكز الشباب.