بالفيديو.. أهمية ودلالات زيارة الرئيس الفرنسي لمصر

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في هذا التوقيت نجد أنها من أهم الزيارات، لأن المنطقة في حالة أزمات ومشتعلة، ولأن مصر معروف عنها أنها القوة الفعالة بالمنطقة وتسعى ليعم السلام والاستقرار.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن زيارة الرئيس الفرنسي في غاية الأهمية نظرًا للعلاقة القوية بين مصر وفرنسا، والعلاقات المتميزة بين الرئيسين، منذ عام 2014 ونجد أن العلاقات بين البلدين مميزة في الجانب العسكري وهناك تعاون قوي في التكنولوجيا العسكرية، حيث تسعى مصر لتعزيز قدراتها التصنيعية العسكرية من خلال نقل التكنولوجيا الفرنسية إلى المصانع الحربية المصرية.

وأشار الكاتب الصحفي، إلي أن تتميز هذه العلاقات بتعاون متزايد في مجالات التسليح، التدريب، والمناورات المشتركة، مما يعكس تقارب وجهات النظر بين البلدين في القضايا الأمنية الإقليمية والدولية.