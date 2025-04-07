دوري أبطال أفريقيا.. بعثة بيراميدز تتوجه إلى مدينة مكناس لمواجهة الجيش الملكي

غادرت بعثة فريق بيراميدز، مدينة الرباط العاصمة المغربية، في طريقها إلى مدينة مكناس استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وغادرت البعثة مقر إقامتها بالرباط التي حلت بها لمدة يومين، في رحلة مدتها ساعتين بالحافلة حتى الوصول إلى مكناس، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير في التاسعة مساء على الملعب الشرفي، ويسبقه المؤتمر الصحفي بحضور الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني والمغربي وليد الكرتي لاعب الوسط.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة المغربية لمواجهة الجيش الملكي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وضم الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ٢٥ لاعبا في رحلة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.