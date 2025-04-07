تأجيل محاكمة صاحب محل متهم بقتل ربة منزل بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة صاحب محل أحذية لاتهامه بقتل ربة منزل بعد تصويره لها بمقاطع فيديو وإجبارها على الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة وهي أنها سيئة السمعة والأخلاق.

وسكب عليها مادة قابلة للإشتعال وقام بإلقاء سيجارة مشتعلة على جسدها، ليشتعل جسدها وتتوفى متأثرة بالجروح، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو للمرافعة والاستعداد.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية عندما شهدت منطقة الخصوص في يوم 2024/9/25 بدائرة القسم قتل المجني عليها آمال فرج عبد الفتاح على يد صاحب محل أحذية، وذلك بعد تصويرها لها بمقاطع فيديو وإجبارها على الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة وهي أنها سيئة السمعة والأخلاق، وسكب عليها مادة قابلة للإشتعال و قام بإلقاء سيجارة مشتعلة على جسدها، ليشتعل جسدها وتتوفى متأثرة بجروحها.

وأحالت النيابة العامة المتهم:- "أسامة ع إ أ" 37 سنة، في القضية رقم 13981 /لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، و المقيدة برقم 3934 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ 2024/9/25 بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها.

وذكر أمر الإحالة أنه تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن قام بالتقاط مقطعان فيديو لها بهاتفه الخلوي في مكان خاص بالمسكن محل إقامتهما مجبراً لها على الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة، وأحرز جوهراً مخدراً (حشيش - مشتقات الفينيشيل أمين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.