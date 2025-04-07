محافظ بني سويف يوجه بمراجعة وضع لافتة بمواعيد عمل الأطباء في 207 وحدات صحية

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم جولة تفقدية بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة سير وانتظام العمل بالمشروعات الخدمية المنفذة في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الريفية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الوحدة الصحية بالقرية، حيث تابع تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية، ومستوى تقديم الخدمات الطبية اليومية، مشددًا على أهمية انتظام العمل داخل جميع أقسام الوحدة، والتي شملت عيادات طب الأسرة، الأسنان، التطعيمات، متابعة الحمل، الصيدلية، المعمل، مكتب الصحة، وغرفة التثقيف الصحي.

ووجه المحافظ بمراجعة مدى التزام جميع الوحدات الصحية (البالغ عددها 207 وحدات على مستوى القرى) بوضع ملصق يوضح مواعيد تواجد الأطباء وأيام العمل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتسهيل حصول المواطنين عليها بانتظام، على أن يتضمن الجدول أسماء الأطباء ومواعيدهم بوضوح.

كما حرص المحافظ على التفاعل مع عدد من المواطنين المترددين على الوحدة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة الصحية المقدمة، ووجه بحسن معاملة المواطنين داخل المرافق الخدمية، وضمان تقديم الخدمة لهم بطريقة لائقة.

وفي استجابة مباشرة لبعض الطلبات، كلف المحافظ مكتبه بتسجيل بيانات عدد من الأهالي لعرضها عليه شخصيًا لاتخاذ ما يلزم من توجيهات في ضوء الإمكانيات المتاحة.

وخلال الجولة، توقف المحافظ لدى مروره بأحد المصارف بالقرية، ووجه مسؤولي الري بسرعة تطهير المصرف وإزالة ورفع المخلفات الناتجة عن التطهير، مؤكدًا ضرورة التخلص منها بطريقة مناسبة للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وفي ذات السياق، كلف بعقد اجتماع مع مسؤولي مديرية الري لمناقشة الحلول المستدامة لمشكلة مخلفات التطهير، مع تفعيل جدول منتظم لأعمال تطهير الترع والمصارف، حفاظًا على سلامة المواطنين والبيئة المحيطة.

كما لاحظ المحافظ بعض حالات بناء بالمنطقة خاصة على الطريق المؤدي للقرية، وكلف رئيس المدينة بعرض تقرير تفصيلي عن تلك الحالات وبيان موقفها القانوني، مشددًا على استمرار العمل الميداني لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة، والتعامل معها بحسم في المهد.

ورافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، وشوقي هاشم رئيس مدينة ناصر، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية والإدارة الصحية.