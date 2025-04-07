محافظ القليوبية يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدارس كفر شكر

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، سير العملية التعليمية بمدرسة كفر شكر الابتدائية المشتركة.

رافق المحافظ النائب جمال فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، ومصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد سلامة مدير الأبنية التعليميه بالقليوبية.

بدء "المحافظ" جولته بمدرسة كفر شكر الابتدائية المشتركة والتي يتم تطويرها ورفع كفاءة الإنشاءات القائمة، وإنشاء وتوسعة مبنى جديد، وتُقام المدرسة علي مساحة كلية 3135 مترمربع ومساحة المبنى الجديد يُقام على مساحة 506 متر مربع، ويتكون المبنى الجديد من أرضي وأربع أدوار علوية لتكون عدد الفصول المُضافة 24 فصل جديد ليكون إجمالي عدد الفصول في المدرسة بالكامل 40 فصل ويستوعب الفصل الواحد 24 طالب بدلاً من 66 طالب.

واستكمل "عطية" جولته بزيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد أيمن عبد الهادي الثانوية الزراعية بنين ، معربا عن استياءه من المدرسة قائلاً "المدرسة لا تُدار بالكفاءة المطلوبة".

واطلع على كشف الحضور والذي كان أقل من 50%، كما ناقش الطلاب عن كيفية تحصيلهم للمعلومات ومدى استيعابهم وكيفية إستغلال ما يتعلمونه على أرض الواقع سواءً من خلال الأهل بوجود أرض زراعية وكيفية زراعتها وما هي الزراعات التي تتناسب مع التربة أو من خلال العمل الخارجي.

كما تجول "المحافظ" في أركان المدرسة متفقدا قسم الزينة وقسم الدواجن وقسم المنحل، موجهاً بضرورة إستغلال تلك المساحات بعمل دراسة لإقامة منفذ بيع خاص بالمدرسة وتعليم الطلاب كيفية التسويق للمُنتجات، بالإضافة إلى أهميته في التعزيز من كفاءة الطُلاب ويُعدهم ويُئهلهم لسوق العمل الخارجي بشكل أفضل، منوهاً بإعطاء مُهلة إعطاء مُهلة لإدارة مدرسة الشهيد أيمن عبد الهادي الثانوية الزراعية بنين للإرتقاء بالعملية التعليمية ككُل.

وفي ختام جولته أكد محافظ القليوبية على استمرار متابعته لسير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة وتيسير أي معوقات لضمان إنتظام سير العملية التعليمية.

جولة المحافظ

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