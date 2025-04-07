أشرف سنجر: فرنسا تخطو خطوات استراتيجية قوية فى طبيعة علاقاتها مع مصر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن الإعلام الأوروبي بشكل عام ينظر إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر بهذا التوقيت بأنها من أهم الزيارات الدبلوماسية بالمنطقة.

وأكد الدكتور أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا تخطو خطوات استراتيجية قوية في طبيعة العلاقات المصرية الفرنسية، مضيفًا أن التحالف المصري الفرنسي سوف يعود بالنفع على الاقتصاد والتبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن هذه الزيارة ستكون لها بصمة في تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط، ومحاولة الضغط على الجانب الصهيوني بالالتزام بالهدنة.

وتابع: تجول الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقاهرة القديمة دليل على مدى تمتع مصر بالأمن والأمان رغم قسوة الأحداث التي تحدث بالشرق الأوسط الآن.