لخلاف على ملكية قطعة أرض.. حبس 5 أشخاص لاستعراضهم القوة في الفيوم

أمرت نيابة قسم أول الفيوم، في محافظة الفيوم، بحبس خمسة أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات في مشاجرة بالشوم والعصا، وذلك بسبب خلاف علي ملكية قطعة ارض، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم .

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت تلقى اخطارًا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغًا لغرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي، بوقوع مشاجرة بين عائلتين استخدام فيها الشوم والعصا والحجارة .

وعلى الفور، انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة الرائد أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة نشوب خلاف بين طرفين على ملكية قطعة أرض، وتمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة وضبط كل من : " أحمد .م ا.م " و " عابدين .ا ، و " اسامه .أ.ع " و " جمال. غ .ج .س " و " عبد الفتاح .م.ع.أ "

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين.