ميناء دمياط يستقبل لانشات الرباط بعد رفع كفاءتها

استقبلت هيئة ميناء دمياط لانشي الرباط " دمياط 1 " و"دمياط 3" بعد تطويرهما لرفع كفاءتهما التشغيلية حيث استقبلت هيئة ميناء دمياط لانشي الرباط "دمياط 1" و"دمياط 3" بعد الانتهاء من تنفيذ عملية إحلال وتجديد شاملة للوحدتين البحريتين، في إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة الوحدات المملوكة لها، وتعزيز قدرات التشغيل داخل الميناء.

ويذكر أن اللانشين يعملان منذ افتتاح الميناء في عام 1986، وتم تصنيعهما من مادة الفيبر جلاس التي تتميز بمتانتها وخفة وزنها، كما يتمتع بدن اللنشين بتصميم هندسي يسمح بدائرة دوران صغيرة، وهو ما يجعلها مثالية لتنفيذ المناورات الدقيقة المطلوبة لعمليات رباط السفن.

ونظرًا لتقادم الماكينات الرئيسية السابقة ذات القدرة 106 حصان، وصعوبة توفير قطع الغيار الخاصة بها، فقد تم استبدالها بمحركات جديدة بقدرة 130 حصان، ما أسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة سرعتهم من 6 عقدة إلى 9 عقدة بحرية.

كما شملت أعمال التطوير تغيير صندوق التروس ومجموعة الدفع والرفاص بالكامل، إلى جانب تنفيذ إصلاحات متقدمة باستخدام مواد الفيبر جلاس لجسم اللنشين ، وتغيير الأخشاب البحرية (الكونتر) لضمان أعلى درجات الأمان والكفاءة.

وشهدت أعمال الإحلال والتجديد أيضًا استبدال الفندر المطاطي المحيط ببدن اللنشين لحمايتهما أثناء عمليات الرباط، فضلًا عن تحديث الدوائر الكهربائية الخاصة بتشغيل الماكينات، وتغيير أنوار الملاحة لتتوافق مع أحدث المعايير البحرية.

وتعكس هذه الخطوة حرص هيئة ميناء دمياط على تحديث أسطولها البحري وتزويده بأحدث التجهيزات الفنية، بما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات بحرية متكاملة بكفاءة عالية.

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب ، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط ، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر حيث يأتي استقبال أوناش الرصيف العملاقة استكمالًا لعملية تجهيز المحطة ، حيث سبق الإعلان عن وصول عدد 5 أوناش رصيف عملاقة من إجمالي 12 ونش الى جانب 20 ونش ساحة كهربائي ( RTG) من إجمالي 40 ونش ساحة مقرر وصولها تباعًا ، و تعمل أوناش الساحة تلك بتقنيات متقدمة صديقة للبيئة، ما يضمن تشغيل المحطة وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.