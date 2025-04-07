نائب: مصر الأولى عربيا في تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية

قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن مصر تحتل المرتبة الأولى بين دولة منطقة الشرق الأوسط في تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية.

وتابع دعبس:" كما أن مصر وقعت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظومة الجمارك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية مثل منظمة الجمارك العالمية والمنظمات ذات الصلة كما قامت الدولة المصرية باتخاذ إجراءات وسن تشريعات جيدة في هذا الشأن وهو ما نتج عنه إعفاءات جمركية للاستثمارات ومستلزمات الإنتاج لكثير من الامور مع تقسيط البعض منها ممن لم يتم إعفاؤه وهذا الأمر يؤكد أن هناك عمل وجهد متميز للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

وتابع دعبس ان هناك تحسن مستمر والجميع يعرف ما كنا عليه في الماضي وما اصبحنا عليه الآن وهناك فرق كبير صحيح هناك أمور لابد من العمل على تعديلها وتحسينها ولكن الأمور ليست سيئة وبلاش دائما نعمل على جلد الذات، مطالبا بالعمل على تثبيت الرسوم الجمركية بدلا من العمل على رفعها بصورة مستمرة كل سنة او سنتين وهو ما يؤثر على الاستثمار والسوق المحلي وارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات.

وطالب دعبس بالعمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من العاملين بالمنظومة الجمركية لمواكبة مستجدات العصر في هذا المجال وكيفية التعامل وكذلك ربط الحافز بالإنتاج للعاملين بالجمارك كما طالب بالاهتمام والنظر في لجنة فض المنازعات بحيث تتم في شفافية وعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن الهوية كما طالب بسرعة الإنجاز من خلال تطبيق تطبيقات حديثة لمنع التأخير في خروج المنتجات من الدوائر الجمركية.