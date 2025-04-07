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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يخوض مرانه الختامي على ملعب “شيخا بيديا”

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت موريتانيا التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .
ومن المنتظر ان يشهد المران حضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للقواعد المنظمة التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني غدًا الثلاثاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

الاهلي والهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا ملعب شيخا ولد بيديا