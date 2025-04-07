دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يخوض مرانه الختامي على ملعب “شيخا بيديا”

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت موريتانيا التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

ومن المنتظر ان يشهد المران حضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للقواعد المنظمة التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني غدًا الثلاثاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.