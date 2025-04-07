أبرز رسائل مؤتمر الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي

استقبل الرئيس السيسي نظيره الفرنسي ماكرون في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى لمصر وشهد اللقاء عقد مباحثات ثنائية وموسعة ووقع الرئيسان إعلانا مشتركاً للعلاقات الإستراتيجية وعدد من مذكرات التفاهم بين مصر وفرنسا. وجاءت أبرز الرسائل خلال عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً

= الإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الإستراتيجية

= تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وتحقق مصالح البلدين والشعبين

= تعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية فى مصر وتوسيع الشركات

= عقد المنتدى الاقتصادى "المصرى - الفرنسى" وتعزيز التعاون المشترك

= توطين صناعة السكك الحديدية والتدريب الفني والمهنى والذكاء الاصطناعى

= تعزيز التعاون في الأمن السيبرانى وإنتاج الهيدروجين الأخضر

= ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري

= السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن

= رفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

= استعراض الخطة العربية للتعافى وإعادة إعمار قطاع غزة

= تدشين أفق سياسي لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية

= الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها واتسام العملية السياسية