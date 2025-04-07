ads
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال إصلاح خط مياه بشارع فريد ندا بمدينة بنها - صور

إصلاح العطل
إصلاح العطل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية صباح اليوم على مُتابعة إصلاح خط مياه 400 ملل الكائن أمام أبراج الامل بشارع فريد ندا بمدينة بنها.

واستمع "المحافظ" من المهندس المسئول عن الإصلاح وكيفية إصلاحه وتوقيت الإنتهاء منه، موجهاً بضرورة حل هذا العطل حلاً جذرياً لعدم تعرض الخط للكسر مرة أخرى.

كما وجه محافظ القليوبية، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في حالة الاضطرار لغلق المياه على الفور توفير سيارات مياه نقية لقاطني المنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية إلى المواطنين.

فيما أوضحت المهندسه مروة مسره مدير عام فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنها، إلى عودة الطريق لطبيعته في خلال ساعتين.

ووجه "المحافظ" بعدم الإكتفاء بالردم الرمل فقط وعمله بالخرسانه. كما وجه بضرورة التنسيق الدائم مع المرور لتسيير الطريق وعودتة لطبيعته بعد الانتهاء من الإصلاح.

إصلاح خط مياه

IMG-20250407-WA0002
IMG-20250407-WA0002
IMG-20250407-WA0003
IMG-20250407-WA0003
IMG-20250407-WA0004
IMG-20250407-WA0004
IMG-20250407-WA0001
IMG-20250407-WA0001
IMG-20250407-WA0006
IMG-20250407-WA0006
المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية محافظ القليوبية مدينة بنها مياه الشرب والصرف الصحي