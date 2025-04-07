المصري الديمقراطي يطالب بحوار شامل قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة

شدد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، على ضرورة الاستمرار الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي كمقدمة منطقية لتهيئة المناخ السياسي اللازم والضروري لإجراء الانتخابات البرلمانية بالشكل الذي يعكس إرادة الناخبين، وهو أمر نراه بات ضروريًا وملحًا ويستوجب إجراء حوار جدي و بناء بين كل أطراف المشهد السياسي.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات السياسية في الشرق الأوسط، بمقر الحزب الرئيسي بوسط البلد.

وشدد على ضرورة المضي قدمًا في محاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائليين الذين تلوثت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.

كما يؤكد الحزب على كامل تقديره للمواقف الدولية المتصاعدة الداعمة للشعب الفسطيني والرافضة لمخططات التهجير والإبادة.