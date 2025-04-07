أسعار اللحوم اليوم الإثنين في مصر

الإثنين 07/أبريل/2025 - 03:52 م

شهدت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 تباينا ملحوظ في الأسواق المصرية، حيث تراوح سعر الكيلو الواحد بين 350 جنيها و470 جنيها للحوم البلدي والكبده، وذلك حسب نوع الماشية وجودة وقطعيات اللحوم المتوفرة في محال الجزارة.

وفي الوقت نفسه، استقرت أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية الثابتة والمتحركة وكذلك المبادرات الشعبية بالقاهرة والمحافظات عند مستوى 290 جنيها للكيلو سواء للحوم أو الكبدة أو اللحم المفروم، مما يوفر بدائل اقتصادية للمواطنين وسط ارتفاع الأسعار في بعض المحال الخاصة.

أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم

كيلو الاسكالوب: 435 جنيها

الفلتو البلدي: 580 جنيها

وش وضهر الفخدة: 500 جنيها

الستيك البقري: 560 جنيها

اللحم المفروم: 350 جنيها

اللحوم البقري في المحال التجارية: 350 جنيها

الكبدة البقري: تتراوح بين 380 و495 جنيها

الكفتة والبرجر وكفتة داوود باشا 350 جنيها

السجق: 350 جنيها

لحوم الضاني: 520 جنيها

لحم الجمال: 380 جنيها

وتواصل الحكومة طرح منتجات اللحوم بأسعار مخفضة في المنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع استمرار تذبذب الأسعار العالمية والمحلية نتيجة تحركات السوق والعرض والطلب.