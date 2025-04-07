تكثف الأجهزة التنفيذية في محافظة بورسعيد، جهودها، لمواجهة انتشار ظاهرة فرز القمامة في الشوارع بشكل غير مسبوق، استجابة لشكاوى المواطنين من تضررهم من "النباشين" ومحلات فرز القمامة.

حملة لغلق وتشميع محلات فرز القمامة في بورسعيد

بالصور.. حملة لغلق وتشميع محلات فرز القمامة في بورسعيد

ووجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، قيادات الأجهزة التنفيذية المعنية والأحياء ومدينة بورفؤاد بغلق وتشميع جميع محلات فرز القمامة والتصدي بكل حزم لظاهرة "النباشين"، حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.

ومن جانبه، أشار الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، إلى أنه ترأس، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، وتمثل إساءة للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار توجيهات محافظ بورسعيد، بتكثيف المجهودات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات والقضاء على المظاهر العشوائية.

وأكد أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 5 محال بنطاق مساكن الأمل وسوق محمد علي وشارع ابن خلدون، بالإضافة مصادرة عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزي القمامة، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الظواهر.

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