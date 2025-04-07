تعرف على القناة الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بالكونفدرالية

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت ، عن القناة التي ستنقل مباراة إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي ستجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني، والمقرر اقامتها على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر بعد غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة ، حيث سيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports5 وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي.

وتضم البعثة - التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن الكابتن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أمس الجمعة وذلك بصحبة أحد الطهاة، وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

وكان قد أعلن التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للعب إلى تنزانيا .

وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاته.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبدالرحيم دغموم، كريم بامبو، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، أمادو با، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجي.