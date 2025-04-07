المصري الديمقراطي يعلن دعمه الكامل للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

أكد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، دعم الحزب لموقف الإدارة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ونشدد على ضرورة بناء اصطفاف وطني شامل يستطيع مواجهة التهديدات المطروحة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات السياسية في الشرق الأوسط، بمقر الحزب الرئيسي بوسط البلد.

كما أكد كامل دعمه لموقف الإدارة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، لما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي المصري، بما يزيد من حدة الاحتقان في المنطقة ويهدد بتقويض السلام الهش الذي يتصدع بسبب الممارسات الإسرائيلية المدعومة من أمريكا.

وشدد زهران على أن هذا الاصطفاف لن يبنى على ولاءات مبتذلة يفرضها الترهيب أو الترغيب، بل يجب أن يبنى على مشاركة كل القوى الوطنية