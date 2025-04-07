"تعليم مطروح": متابعة انضباط العملية التعليمية ومراجعة التقييمات الأسبوعية والمهام اليومية للطلاب

عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع أعضاء إدارات المتابعة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والمجتمعي والتربية الخاصة والمدارس الرسمية بالمديرية، وإدارة مطروح التعليمية؛ وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام.

استهلت وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور والتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك ،ثم أوضحت لهم أن حركة التنقلات الأخيرة الخاصة بمديري الإدارات التعليمية والمدارس جاء لتجديد الدماء وتنشيط منظومة العمل بالمدارس في ظل سياسة العمل التي تنتهجها المديرية حالياً مع العمل بروح الفريق الواحد.

“مدير تعليم” مطروح تؤكد ضرورة تكاتف الجميع

كما أكدت على ضرورة تكاتف الجميع وبذل كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة مع الالتزام الكامل بتنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، التى جاءت خلال لقائه الخميس الماضي بمديرى ووكلاء المديريات.

وأضافت وكيل الوزارة أن المرحلة المقبلة تشمل متابعات مستمرة وشاملة لكافة مدارس المحافظة؛ لمتابعة كراسات الطلاب المخصصة للمهام اليومية والتقييمات الأسبوعية والشهرية ورصدها بدقة؛ لضمان تحقيق العدالة والشفافية والمساواة بين الطلاب وحصول كل طالب على حقه كاملا.

وأشارت إلى أهمية المتابعة الميدانية القائمة على التقويم المبني على أسس منهجية تربوية محددة مع رصد الإيجابيات واتخاذها محطة إيجابية لمعالجة السلبيات في حينها وفق الإمكانيات المتاحة أو التخلص منها خلال زيارات المتابعات المقبلة، مشددة على منع نشر الزيارات الميدانية للمتابعين وأعضاء المراحل التعليمية للمدارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيس بوك.

وشددت كذلك على أعضاء المتابعة والمراحل التعليمية بضرورة التأكيد على مديري المدارس بوضع سبل تربوية جديدة لتحفيز الطلاب على المواظبة بالحضور إلي المدارس.

وأشارت كذلك للحضور إلى متابعة تنفيذ البرنامج الزمني لمبادرة “مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة” بالمدارس الابتدائية والتي تحقق حتى الآن نجاحاً ملحوظاً ظهر من خلال تحسن المستوى اللغوي للعديد من الطلاب.

واوضحت مدير المديرية للحضور أن تعليم مطروح ملتزم بتطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث سيتم إجراء امتحان تجريبي لمدة يوم واحد يؤدي خلاله الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الإجتماعية مع التزام بمطابقة الامتحان التجريبي للمواصفات الامتحانية، مشيرة أن النظام الامتحاني الجديد يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب مع ضمان جودة أعمال التصحيح.

وفي ختام الاجتماع، أكدت نادية فتحي تكرار اللقاءات والاجتماعات الدورية مع بالإدارات التعليمية لتعزيز التواصل مع فرق المتابعة والمراحل التعليمية والوقوف على مسار العمل والتحديات التي تواجهه على أرض الواقع.

اجتماع وكيل تعليم مطروح

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