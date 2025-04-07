جدول عمل فريق المصري بتنزانيا لملاقاة سيمبا بالكونفيدرالية

يخوض النادي المصري البورسعيدي، مباراته أمام فريق سيمبا التنزاني ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة على استاد بنيامين مكابا في الثالثة عصر الأربعاء المقبل الرابعة بتوقيت دار السلام بالعاصمة التنزانية.

جدول عمل فريق المصري خلال تواجده بتنزانيا لملاقاة سيمبا بالكونفيدرالية

الاثنين 7 أبريل : المران الأساسي للفريق : الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة - ستاد الميجور جنرال إيساموهيو - دار السلام.

الثلاثاء 8 أبريل: الاجتماع الفني للمباراة: الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة - فندق دلتا- دار السلام.

المؤتمر الصحفي للكابتن أنيس بوجلبان المدير الفني والكابتن كريم العراقي: الساعة الثانية والنصف عصرا - ستاد بنيامين مكابا - دار السلام.

المران الأخير للفريق: الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة- ستاد بنيامين مكابا- دار السلام.

الأربعاء 9 أبريل: المباراة الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الخميس 10 أبريل: مغادرة دار السلام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.