رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارين بتعيين وتجديد تكليف وكيلين بكلية التربية للطفولة المبكرة

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، قرارين إداريين بتعيين وتجديد تكليف اثنين من وكلاء كلية التربية للطفولة المبكرة، في إطار دعم القيادات الأكاديمية وتعزيز منظومة العمل داخل الكلية.

وشملت القرارات تعيين الدكتورة منال أنور سيد، الأستاذ بقسم العلوم التربوية، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تجديد تكليف الدكتورة لمياء أحمد محمود، الأستاذ المساعد بالقسم ذاته، للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن كلية التربية للطفولة المبكرة تُعد من الكليات الرائدة داخل الجامعة، نظرًا لدورها المحوري في إعداد معلمات رياض الأطفال وتأهيل كوادر تربوية متخصصة، مشيدًا بجهودها المتواصلة نحو تحقيق الريادة التربوية والعلمية، وتعزيز إسهامها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في مجال الطفولة والأسرة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للكوادر الأكاديمية والإدارية بالكلية، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في أداء مهامهم، ومواصلة العمل على تطوير البيئة التعليمية، بما يواكب مستجدات العصر والتحول الرقمي في مختلف تخصصات الطفولة.