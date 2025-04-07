ads
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارين بتعيين وتجديد تكليف وكيلين بكلية التربية للطفولة المبكرة

رئيس جامعه اسيوط
رئيس جامعه اسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، قرارين إداريين بتعيين وتجديد تكليف اثنين من وكلاء كلية التربية للطفولة المبكرة، في إطار دعم القيادات الأكاديمية وتعزيز منظومة العمل داخل الكلية.

 وشملت القرارات تعيين الدكتورة منال أنور سيد، الأستاذ بقسم العلوم التربوية، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تجديد تكليف الدكتورة لمياء أحمد محمود، الأستاذ المساعد بالقسم ذاته، للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام.

 وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن كلية التربية للطفولة المبكرة تُعد من الكليات الرائدة داخل الجامعة، نظرًا لدورها المحوري في إعداد معلمات رياض الأطفال وتأهيل كوادر تربوية متخصصة، مشيدًا بجهودها المتواصلة نحو تحقيق الريادة التربوية والعلمية، وتعزيز إسهامها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في مجال الطفولة والأسرة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للكوادر الأكاديمية والإدارية بالكلية، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في أداء مهامهم، ومواصلة العمل على تطوير البيئة التعليمية، بما يواكب مستجدات العصر والتحول الرقمي في مختلف تخصصات الطفولة.

التربية للطفولة المبكرة التنمية الشاملة والمستدامة الدكتور احمد المنشاوي الدراسات العليا والبحوث المجتمع وتنمية البيئة تحول الرقمي