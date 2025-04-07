"الثقافة" تفتح باب الاشتراك بـ مواسم نجوم المسرح الجامعي 7

يبدأ مركز الإبداع الفنى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، فتح باب التسجيل الإلكتروني للمشاركة بالموسم السابع من “مواسم نجوم المسرح الجامعي” تحت اشراف المخرج الكبير خالد جلال، والذي يقام في الفترة من 5 الى 20 ابريل 2025.

وتبدأ المشاركة عن طريق تسجيل بيانات العروض علي الرابط التالي:"https://qrs.ly/vdgm5bb" مع مراعاة الالتزام بلائحة المهرجان التى تشترط الآتي:

• أن تكون مدة عرض المسرحية بحد أقصى ساعة وحد أدنى 45ق وأن يوقع المخرج إقرار بالالتزام بذلك

• عدد الممثلين: بحد أقصى 6 أفراد وحد أدنى فردان.

• أن يكون العرض معتمداً على كلاسيكات المسرح المصري أو العربي أو العالمي.

• يشترط للمشاركة الحصول على خطاب موثق من رعاية الشباب بالكلية تفيد قيد أفراد المسرحية بالكامل كطلبة بالكلية وأعضاء بالفرق المسرحية بالجامعة

• يستثنى من المشاركة طلبة أقسام المسرح بالكليات المتخصصة بالجامعات.