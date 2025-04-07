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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النيابة تحقق بواقعة فرض قوة وبلطجة على ملكية قطعة أرض بالفيوم

جانب من المشاجرة
جانب من المشاجرة
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باشرت نيابة الفيوم الجزئية التحقيق مع 6 أشخاص تورطوا في مشاجرة عنيفة وفرض القوة والبلطجة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بدائرة قسم شرطة أول الفيوم .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغًا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على ملكية قطعة ارض بمنطقة كيمان فارس كان يطلق عليها منطقة الحمام التابعة للأوقاف فيما قبل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت رجال مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الخلاف تصاعد بين الأطراف المتنازعة وهما عائلة الشراقوه ودكتور جامعي حتى تحول إلى اشتباك أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.  

فيما تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأحيلت القضية للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. 

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