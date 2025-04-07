انتهاء القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية بشأن غزة وبيان مرتقب بعد قليل

انتهت قبل قليل فعاليات القمة المصرية الأردنية الفرنسية بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في غزة

ومن المقرر صدور بيان يستعرض ما جاء في القمة المصرية الفرنسية الأردنية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.