في يوم ميلاده.. تعرف على سر قصة النبي زكريا في اختيار اسم يحيى الفخراني

يحل علينا اليوم، يوم ميلاد الفنان القدير يحيى الفخراني الذي يعد واحدا من أيقونات الفن، من خلال أعماله الفنية التي أثرت في وجدان الجمهور على مدار مشواره الفني، في السينما والدراما المصرية، مما جعله يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب جماهيره ومحبيه.

يحيى الفخراني يروي تفاصيل اختيار اسمه

أوضح الفنان يحيى الفخراني قصة اختيار والده أن يطلق عليه هذا الاسم، ، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حيث قال: "سماني يحيى لإني اتولدت بعد 7 سنين، وكان كبر في السن، بسبب قصة سيدنا زكريا اللي خلف بعد ما كبر في السن".

وأشارت زوجته الدكتورة لميس جابر إلى أن كون يحيى الابن الوحيد، فرض على الأسرة الاهتمام به للدرجة التي كانوا لا يأكلون فيها إلا بعد أن يبدأ هو بالأكل، ليقوم بعد ذلك بتوزيع الأكل عليهم "العيلة كانت محور حياتها يحيى.

وأكدت على أن والده كان حريصًا على أن يلبي له كل طلباته، لكن في نفس الوقت ألا يجعل ذلك يتسبب في أن يصبح ابنا مدللًا، كما كانت الأم حريصة على ذلك فكانت الشدة من جانبها أكثر من الأب.

كشفت الدكتورة لميس جابر عن بداية علاقة الحب والزواج مع الفنان يحيى الفخراني، قائلة: "إسعاد كانت صغننة كده في ثانوي وأنا دخلت كلية طب، كنا صحاب اوي ونقعد نحكي و نتفلسف وننظر، فشبطت قالتلي اجي الكلية أشوف المشرحة، قلتلها حتخافي، قالت مش حخاف، طيب أشوف المتحف.. بدل ما دخلها المشرحة دخلتها المتحف، قالتلي ايه ده ده يخوف ده، قلتلها طيب تعالي أوريكي المشرحة، دخلت واتفرجت وانتوا بتعملوا ايه وبتعملوا ازاي قالتلي هي دي المشرحة، سألتها أنت ما خوفتيش ما خافتش".

وتابعت "احنا ماشيين هي راحت لاقطة إعلان فرقة طب عين شمس المسرحية على مسرح الهوسابير مسرحية "الناس في السما الثامنة"، فسألتني انتوا عندكم فرقة تمثيل في الكلية قلتلها معرفش مش واخدة بالي.. اتفقنا ورحنا رايحين نتفرج على الرواية في الهوسابير في دخلتك انت (يحيي الفخراني)، هو يحيى شبه علي شفت السودة أم نظارة دي، قالي هو انت مش معانا، وراح عازمنا ودافع لنا 10 ساغ تذكرتين. قعدت أنا وإسعاد شفنا الفصل الأول ونص الثاني والشباشب حترن في البيت فقمنا خفنا جرينا، روحنا بعد كم يوم جبنا أمي محرم عشان نكمل الرواية".

ولفت يحيى الفخراني ممازحًا إلى أنه لا يمكن أن ينسى العشرة ساغ، مشيرًا إلى أنه كان يحاول التقرب من لميس، ثم تحدثت عن تطور العلاقة بينهما من صداقة إلى حب.