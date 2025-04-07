غدا.. منتخب الكرة النسائية يواجه نظيره الأردني وديا

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية بقيادة أحمد رمضان جاد المدير الفني للمنتخب، نظيره منتخب الإردن وديا غدا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي.

وتقام المباراة في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للسيدات ٢٠٢٦ بالمغرب.

وكان قد فاز المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية على نظيره الأردني بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التى أقيمت ، الجمعة الماضية، على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر استعدادا لمواجهة غانا، في إطار منافسات الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل أهداف منتخب الكرة النسائية المصري، اللاعبات ليلى شريف ونادين غازي ونادية صوان.

وقد قام المنتخب الوطني للكرة القدم النسائية أمس السبت، بخوض مران قوي وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة لمباراة المنتخب الثانية أمام نظيره منتخب الأردن وديا.