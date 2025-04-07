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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين بتهمة اقتحام محل بالإسكندرية وتحطيم محتوياته

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل متضمناً تضرر أحد الأشخاص، من قيام شخصين باقتحام المحل الخاص به الكائن بمنطقة ‎المعمورة بالإسكندرية، وتحطيم محتوياته والتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 31-3-2025 تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (مالك محل) بتضرره من (شخصين) ، لقيامهما بإقتحام المحل الخاص به والتعدى عليه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة “لأحدهما معلومات جنائية” وبحوزتهما 2 سلاح أبيض، واعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

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