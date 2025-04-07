ضبط شخصين بتهمة اقتحام محل بالإسكندرية وتحطيم محتوياته

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل متضمناً تضرر أحد الأشخاص، من قيام شخصين باقتحام المحل الخاص به الكائن بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وتحطيم محتوياته والتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 31-3-2025 تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (مالك محل) بتضرره من (شخصين) ، لقيامهما بإقتحام المحل الخاص به والتعدى عليه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته.
وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة “لأحدهما معلومات جنائية” وبحوزتهما 2 سلاح أبيض، واعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.