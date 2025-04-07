محافظ المنوفية يتفقد السوق الحضاري الجديد ويوجه بزيادة الأكشاك

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع ولتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهل المحافظ جولته بتفقد التشطيبات النهائية لسوق حضاري جديد بمنطقة سيدي خميس بنطاق حي غرب شبين الكوم علي مساحة 1400 م2 ، بطاقة 40 محل تجاري "كامل التشطيب" ، ووجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بتزويد عدد الأكشاك النموذجية بالسوق لاستيعاب المزيد من الباعة الجائلين وتوفير فرص عمل للشباب ، مكلفاً رئيس الحي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن نقل الباعة الجائلين وتسكينها بالباكيات الجديدة ، وخلال تفقده ، إلتقي محافظ المنوفية بعدد من الأهالي وحرص علي الإستماع لطلباتهم وتوزيع بونات مواد غذائية مجانية دعماً لهم ، موجهاً رئيس الحي بالتواصل المباشر ووضع الحلول الفورية المناسبة لهم والعرض عليه .

كما تفقد محافظ المنوفية أخر مستجدات أعمال رصف محور صلاح خطاب كشريان تنموي جديد يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة ، حيث تـابع المحافظ أعمال تشغيل طبقة الأساس بالحارة الثانية للمحور تمهيداً لبدء الأعمال الإنشائية للجزيرة الوسطي ، ووجه المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتضافر الجهود وإنجاز الأعمال تمهيداً لإفتتاحه بالعيد القومي للمحافظة بإعتباره مشروع هام وحيوي يخدم العاصمة .

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة وتشغيل طبقة الأساس بمتفرعات شارع أسامة علام ضمن خطة تطوير العشوائيات بنطاق حي شرق شبين الكوم ، وأشار مدير مديرية الطرق أن الأعمال تتضمن أعمال رصف متكاملة وتركيب بلاط الإنترلوك ، هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه علي تطوير المناطق العشوائية ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكانها وتحسين الخدمات المقدمة لهم وذلك من التعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية .

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