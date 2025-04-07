أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

شهد سعر الدولار منصف تعاملات اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري، بعد تسجيله ارتفاع طفيف خلال تعاملات أمس في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، حيث تجاوز الدولار حاجز 51 جنيها في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وجاءت هذه التحركات في سعر الصرف على خلفية الأزمة المالية العالمية التي اندلعت منذ الأربعاء الماضي، بعد قرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أحدث اضطرابات في أسواق العملات العالمية.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية

وفيما يلي نرصد لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف اليوم داخل عدد من البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري

51.07 جنيه للشراء | 51.17 جنيه للبيع

بنك مصر

51.07 جنيه للشراء | 51.17 جنيه للبيع

المصرف المتحد

51.07 جنيه للشراء | 51.17 جنيه للبيع

بنك القاهرة

51.07 جنيه للشراء | 51.17 جنيه للبيع

بنك HSBC مصر

51.10 جنيه للشراء | 51.20 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي

51.09 جنيه للشراء | 51.19 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

51.06 جنيه للشراء | 51.16 جنيه للبيع

ويترقب السوق المصري تحركات جديدة في أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة، في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، وسط متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لمجريات السوق للحفاظ على الاستقرار النقدي.