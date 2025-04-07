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الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

الدولار
الدولار
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شهد سعر الدولار منصف تعاملات  اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري، بعد تسجيله ارتفاع طفيف خلال تعاملات أمس في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، حيث تجاوز الدولار حاجز 51 جنيها في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وجاءت هذه التحركات في سعر الصرف على خلفية الأزمة المالية العالمية التي اندلعت منذ الأربعاء الماضي، بعد قرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أحدث اضطرابات في أسواق العملات العالمية.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية

وفيما يلي نرصد لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف   اليوم داخل عدد من البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري
51.07 جنيه للشراء | 51.17 جنيه للبيع

بنك مصر
51.07 جنيه للشراء | 51.17 جنيه للبيع

المصرف المتحد
51.07 جنيه للشراء | 51.17 جنيه للبيع

بنك القاهرة
51.07 جنيه للشراء | 51.17 جنيه للبيع

بنك HSBC مصر
51.10 جنيه للشراء | 51.20 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي
51.09 جنيه للشراء | 51.19 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)
51.06 جنيه للشراء | 51.16 جنيه للبيع
ويترقب السوق المصري تحركات جديدة في أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة، في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، وسط متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لمجريات السوق للحفاظ على الاستقرار النقدي.

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