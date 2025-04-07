برامج تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس

أعلن مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس عن إطلاق جدول البرامج التدريبية لشهر أبريل 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور عبد الرحيم أحمد، المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، وبإشراف مباشر من الدكتورة عفاف عطية، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

تبدأ الدورات التدريبية الحضورية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً بمقر المركز، وتشمل برامج متنوعة تستهدف جميع الفئات الأكاديمية، حيث يُعقد في الفترة من 13 إلى 14 أبريل برنامج "استخدام قواعد البيانات العالمية"، ويليه في 15 و16 أبريل برنامج "منهجية البحث العلمي" المخصص للمعيدين والمدرسين المساعدين، وبرنامج "الإرشاد الأكاديمي والتوجيه الطلابي" الموجه للمدرسين والأساتذة المساعدين.

كما يُقام في 22 و23 أبريل برنامج "استراتيجيات التعلم والتعليم الجامعي الحديثة" لجميع الفئات، ثم يُنظم في 27 و28 أبريل برنامج "إدارة الأزمات" لفئات متعددة، إلى جانب برنامج "مهارات الكتابة العلمية" للمعيدين والمدرسين المساعدين. وتُختتم البرامج الحضورية ببرنامج "النشر العلمي الدولي" خلال يومي 29 و30 أبريل والموجه لكافة أعضاء هيئة التدريس.

وتقدم الجامعة فرص التدريب للأعضاء غير المتواجدين على رأس العمل أو من خارج الجامعة، حيث تُعقد دورتان تدريبيتان بنظام الأونلاين خلال الفترة المسائية من الخامسة حتى العاشرة مساءً، وتشمل برنامج "السلوك المسؤول في البحث العلمي" يومي 23 و24 أبريل والموجه لكافة الفئات، وبرنامج "بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية" يومي 26 و27 أبريل، والموجه تحديداً للمدرسين والأساتذة المساعدين.

وتأتي هذه البرامج ضمن رؤية جامعة قناة السويس لتطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي، من خلال تأهيل الكوادر الجامعية وتزويدهم بأحدث أدوات وأساليب التعليم والتقييم والبحث العلمي.